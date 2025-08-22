Peda abile e arruolabile per il match contro la Reggiana, per Gomes ancora qualche dubbio ma si potrebbe andare per la scelta conservativa

L’esordio in campionato per il Palermo si avvicina. Sabato 23, alle 20.30, i rosanero guidati da Inzaghi ospiteranno al Renzo Barbera la Reggiana. Il tecnico ex Pisa in giornata proverà la formazione che dovrebbe iniziare il match, ma con il dubbio Gomes, fuori per affaticamento muscolare, che sarà sciolto a ridosso del match. Mentre per quanto riguarda Peda, uscito al 43’ del match contro la Cremonese ci sono sensazioni positive, infatti l’ex Spal ieri ha lavorato in gruppo.

Il difensore ex Spal ieri si è allenato insieme al resto dei compagni. Questa è una notizia positiva per Inzaghi che, dunque, potrà su Peda, in attesa che venga risolta la questione legata a Magnani, al momento fuori Palermo per problemi personali.

Anche Gomes è sulla via del recupero, ma i dubbi sull’ex Manchester City potrebbero essere sciolti soltanto sabato mattina. Il centrocampista ieri ha svolto lavoro differenziato dando delle risposte positive, ma lo staff tecnico sembra orientato ad una scelta conservativa. Il centrocampista potrebbe rientrare tra i convocati senza, però, scendere in campo se non necessario, anche per forzare i tempi di recupero.

Ancora fuori Di Francesco, così come Gomis che ne avrà ancora per diverse settimane e il club nella giornata di ieri ha ufficializzato l’arrivo di Joronen che si giocherà il posto con Bardi.