Gazzetta dello Sport: “Super Pierozzi. Le pagelle di Palermo-Reggiana”

Il Palermo inaugura la Serie B con una vittoria di carattere contro la Reggiana. Nelle pagelle curate da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il protagonista assoluto è Pierozzi, premiato con un 7,5: dal suo piede partono l’assist per Pohjanpalo e il gol che vale i tre punti.

MARCATORI – Pohjanpalo (P) al 38’ p.t.; Tavsan (R) al 17’ s.t.; Pierozzi (P) al 18’ s.t.

PALERMO (3-4-2-1)

Bardi 6; Diakité 6 (dal 1’ s.t. Peda 5,5), Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 7,5, Segre 6,5, Ranocchia 6 (dal 34’ s.t. Palumbo s.v.), Augello 7; Gyasi 6 (dal 24’ s.t. Blin 6), Brunori 6 (dal 24’ s.t. Le Douaron 6); Pohjanpalo 7 (dal 42’ s.t. Corona s.v.).

A disp.: Joronen, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Veroli.

All.: Inzaghi 6,5.

REGGIANA (3-4-2-1)

Motta 6,5; Libutti 6 (dal 31’ s.t. Rozzio s.v.), Papetti 5,5, Bonetti 5,5; Rover 5,5 (dal 43’ s.t. Conte s.v.), Reinhart 6 (dal 43’ s.t. Stulac s.v.), Bertagnoli 6 (dal 35’ s.t. Novakovich s.v.), Marras 5; Tavsan 6, Portanova 6; Gondo 5.

A disp.: Seculin, Bozzolan, Vallarelli, Meloni, Quaranta, Basili, Mendicino, Cavaliere.

All.: Dionigi 5,5.

ARBITRO – Pezzuto di Lecce 6.

ASSISTENTI – Di Giacinto 6, Pascarella 6.

ESPULSI – Nessuno.

AMMONITI – Diakité (P), Papetti (R).

NOTE – Spettatori circa 31.000; angoli 10-6 Palermo; tiri in porta 13-2; tiri fuori 6-2; fuorigioco 1-1; recupero: p.t. 0’, s.t. 3’.

Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno dominato in termini di occasioni e hanno mostrato subito la mentalità richiesta da Inzaghi. L’uomo copertina resta Pierozzi: devastante sulla corsia, decisivo in entrambe le reti e nuovo idolo del “Barbera”.