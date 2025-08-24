Gazzetta dello Sport: “Palermo è già top”

Il Palermo non tradisce le attese dei suoi 31mila tifosi e debutta in campionato con una vittoria di carattere contro la Reggiana. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi conferma la sua tradizione positiva all’esordio in Serie B e rompe il ghiaccio con tre punti preziosi in ottica promozione.

I rosanero hanno scelto di partire con Brunori titolare accanto a Gyasi, alle spalle di Pohjanpalo. La Reggiana ha provato a chiudersi con ordine, ma la pressione del Palermo ha fatto la differenza. Dopo il gol annullato a Brunori per fuorigioco di millimetri, il Palermo ha continuato a spingere con decisione, affidandosi alle incursioni sulle fasce di Pierozzi e Augello.

Al 35’, come ricorda ancora la Gazzetta dello Sport, è arrivato il vantaggio: cross perfetto e colpo di testa vincente di Pohjanpalo, chirurgico sotto porta. Nella ripresa, nonostante le parate di Motta che hanno tenuto in vita gli ospiti, la Reggiana ha trovato il pari con Tavsan, complice una deviazione sfortunata di Bani.

Ma il Palermo targato Inzaghi ha dimostrato subito di avere un’altra mentalità rispetto al passato. Un minuto più tardi, Pierozzi ha confezionato un gol spettacolare: scambio rapido con Segre, tacco illuminante e sinistro vincente che ha colpito il palo prima di finire in rete. L’esplosione del Barbera ha sancito il ritorno al comando dei rosanero, che hanno poi sfiorato il tris con Segre e continuato a dominare fino al fischio finale.

Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’esordio casalingo è stato una festa totale: intensità, spettacolo e un pubblico da Serie A. Palermo parte col piede giusto e manda un messaggio chiaro al campionato.