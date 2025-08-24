Repubblica: “Palermo-Reggiana 2-1. Le pagelle”
Il Palermo inaugura la nuova stagione con una vittoria convincente davanti ai trentamila del “Barbera”. Nelle pagelle firmate da Massimo Norrito su Repubblica Palermo emergono i volti della serata: Pierozzi, devastante sulla fascia, e Pohjanpalo, autore del gol che ha aperto la strada ai tre punti.
Bardi 6 – Gli ex compagni non lo impensieriscono quasi mai, ma conferma di essere un portiere affidabile.
Diakitè 5,5 – Generoso ma impreciso: commette errori evitabili, viene ammonito e Inzaghi lo sostituisce all’intervallo.
Dal 1’ st Peda 6 – Gara ordinata, senza sbavature.
Bani 6,5 – Solido in difesa, sfiora il gol con un colpo di testa pericoloso. Sfortunato nella deviazione sul tiro di Tavsan che vale l’1-1.
Ceccaroni 6,5 – Prestazione di sostanza e personalità, ormai una certezza al Barbera.
Pierozzi 7,5 – Il migliore in campo secondo Repubblica Palermo: una spina nel fianco costante per la Reggiana. Suo l’assist per Pohjanpalo e il gol del definitivo 2-1, oltre a una gran giocata nell’azione del gol annullato a Brunori.
Segre 6 – Ordinato e al servizio della squadra. Spreca una buona chance sotto porta ma firma l’assist per Pierozzi.
Ranocchia 6,5 – Le azioni passano tutte dai suoi piedi. Inizia la stagione meglio di come aveva chiuso la scorsa.
Dal 34’ st Palumbo sv.
Augello 6,5 – Tanto lavoro “oscuro” ma prezioso. Spinge quando serve e non sbaglia in copertura.
Gyasi 7 – Si muove su tutto il fronte offensivo, senza dare punti di riferimento. Va vicino al gol in più occasioni.
Dal 24’ st Blin 6 – Porta equilibrio nel finale.
Brunori 6 – Segna ma il Var gli annulla la rete. Gara di sacrificio e dialogo continuo con i compagni.
Dal 24’ st Le Douaron 6 – Si piazza vicino a Pohjanpalo, qualche spunto ma nulla di più.
Pohjanpalo 7,5 – Un gol bellissimo, di pura tecnica e tempismo: la decima rete in maglia rosanero, la prima di questo campionato. Sfiora la doppietta ma trova un super Motta. Standing ovation al momento della sostituzione.
Dal 41’ st Corona sv.
Inzaghi 7 – La mano del tecnico è già visibile: squadra aggressiva, propositiva e paziente. Vittoria di carattere che dà fiducia.
Nelle pagelle di Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il Palermo dimostra di avere non solo qualità tecniche, ma anche quella mentalità che può fare la differenza in un campionato lungo e difficile.