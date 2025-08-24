Gazzetta dello Sport: “Verre lascia Palermo. Torna a Pescara”
Non ci sarà ritorno in Serie B per Samuele Mulattieri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Sassuolo – seguito da diversi club italiani – ha scelto di trasferirsi al Deportivo La Coruña.
Restano gli attaccanti i principali protagonisti delle ultime manovre di mercato. Tra i nomi caldi c’è quello di Gianluca Lapadula, sempre nei radar del Pescara, che – sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport – lavora anche per riportare in Abruzzo Valerio Verre dal Palermo, con cui nel 2016 aveva già conquistato la promozione in Serie A proprio al fianco di Lapadula.
Il Pescara è reduce dalla sconfitta contro il Cesena, che a sua volta cerca un rinforzo in mezzo al campo. L’obiettivo dei romagnoli resta Michele Castagnetti della Cremonese: sul tavolo c’è già un biennale e la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.
Sul fronte difesa, invece, la Gazzetta dello Sport segnala i movimenti della Sampdoria, che continua a trattare con il Venezia per il difensore croato Sverko, considerato la priorità per rinforzare il reparto arretrato.