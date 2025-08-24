Tuttosport: “Palermo, è già festa”

Un esordio da sogno per Filippo Inzaghi. Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo ha battuto la Reggiana per 2-1 davanti ai trentamila del “Barbera”, confermando la tradizione positiva del tecnico che resta imbattuto all’esordio in Serie B.

Il match si è deciso nella ripresa, quando i rosanero hanno saputo reagire immediatamente al momentaneo pareggio di Tavsan con la rete di Pierozzi, già protagonista nel primo tempo con l’assist per Pohjanpalo. Una vittoria di carattere che vale molto anche in termini di fiducia e di entusiasmo per la stagione appena iniziata.

Nel suo commento su Tuttosport, Butera sottolinea come Inzaghi abbia confermato quasi in blocco la formazione vittoriosa in Coppa Italia, con le sole novità di Diakité in difesa e Brunori sulla trequarti. La Reggiana, disposta con Tavsan e Portanova alle spalle di Gondo, ha provato a giocarsela ma ha dovuto arrendersi alla maggiore qualità e intensità dei rosanero.

Il Palermo ha iniziato con grande aggressività: al 38’ un gol di Brunori, su assist di Pierozzi, è stato annullato dal Var per fuorigioco. I rosanero non si sono disuniti e hanno continuato a spingere con Ceccaroni, Segre e Gyasi vicini al bersaglio grosso. La rete è arrivata al 38’, con Pohjanpalo chirurgico di testa.

Come ricorda ancora Luigi Butera su Tuttosport, nella ripresa Inzaghi ha tolto Diakité (ammonito) inserendo Peda, mentre Motta ha tenuto in partita la Reggiana con parate decisive. Poi il pari granata con Tavsan, favorito da una deviazione di Bani. Ma la reazione rosanero è stata immediata: Segre inventa, Pierozzi finalizza con un sinistro che vale il 2-1.

Nel finale Inzaghi ha blindato il risultato passando al 3-5-2 con Blin e Le Douaron a supporto di Pohjanpalo. Il Palermo ha così controllato la gara fino al triplice fischio, senza rischiare più nulla.

Una prima giornata perfetta: vittoria, entusiasmo sugli spalti e la conferma che la squadra di Inzaghi ha già assimilato i principi di gioco. Un esordio che, come scrive Tuttosport, sa di messaggio forte al campionato.