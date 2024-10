Palermo-Reggiana: attesi 220 tifosi granata al “Barbera”

Tutto pronto per Palermo-Reggiana, sfida della decima giornata di Serie B in programma domani, sabato 26 ottobre alle ore 15 allo stadio “Renzo Barbera”. Gli emiliani sono reduci dal 2 a 0 interno contro il Frosinone mentre i rosanero sono ancora alla ricerca del primo successo in casa e vogliono riscattare il deludente secondo tempo di Modena. Gli uomini di Viali, però, non saranno da soli: infatti, nel settore ospiti, sono attesi 220 tifosi.

