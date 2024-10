Serie A: erroraccio di Braunoder, Njie ne approfitta. Como sconfitto 1 a 0 dal Torino. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 1 a 0 il match tra Torino e Como, match della nona giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico vanno in scena 45 minuti noiosi in cui, però, non mancano i duelli e gli scontri fisici: non a caso le due squadre vanno a riposo con due ammoniti per parte (Masina e Linetty per i granata e Strefezza e Goldaniga per i lombardi). L’unica vera palla gol viene creata dagli uomini di Fabregas che, con Fadera, sfiorano l’1 a 0. Inoltre Sergi Roberto ha dovuto chiedere il cambio per infortunio, lasciando così il posto a Braunoder. Sul finale del primo tempo, Adams sigla l’1 a 0 del Torino ma viene annullato per fuorigioco.

Nella ripresa i ritmi si alzano leggermene. Ci prova subito Ricci con un tiro al volo che termina di poco al lato dalla porta di Audero, il quale poi si supera su Lazaro. Successivamente Milinkovic-Savic compie due ottimi interventi su Strefezza e Paz, a cui segue il gol del vantaggio di Njie: erroraccio di Braunoder che, con un retropassaggio mal calibrato, permette al giocatore granata di battere l’ex Sampdoria.

Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli – 19

Inter – 17

Juventus – 16

Udinese – 16*

Milan – 14

Torino – 14*

Fiorentina – 13

Atalanta – 13

Lazio – 13

Roma – 10

Empoli – 10

Bologna – 9

Verona – 9

Como – 9*

Cagliari – 9*

Monza – 7

Parma – 7

Genoa – 6

Lecce – 5

Venezia – 4

*Una partita in più