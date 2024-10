Serie A: poche emozioni e tante ammonizioni. Il primo tempo di Torino-Como termina 0 a 0

Si conclude a reti inviolate il primo tempo di Torino-Como, match della nona giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico vanno in scena 45 minuti noiosi in cui, però, non mancano i duelli e gli scontri fisici: non a caso le due squadre vanno a riposo con due ammoniti per parte (Masina e Linetty per i granata e Strefezza e Goldaniga per i lombardi). L’unica vera palla gol viene creata dagli uomini di Fabregas che, con Fadera, sfiorano l’1 a 0. Inoltre Sergi Roberto ha dovuto chiedere il cambio per infortunio, lasciando così il posto a Braunoder. Sul finale del primo tempo, Adams sigla l’1 a 0 del Torino ma viene annullato per fuorigioco.

