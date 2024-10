Serie A: Lucca e Davis fanno volare l’Udinese, Cagliari sconfitto 2 a 0. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il primo anticipo della nona giornata di Serie A tra Udinese e Cagliari, terminata 2 a 0 a favore dei padroni di casa. I sardi compromettono subito la propria gara per via dell’espulsione di Makoumbou, il quale rimedia due cartellini gialli in trenta minuti. Otto minuti dopo, Kamara crossa in area di rigore dove Lorenzo Lucca, di testa, sigla l’1 a 0 e il suo quarto gol in questo campionato. Nella ripresa, esattamente al 78′, Karlstrom innesca Davis e firma così il definitivo 2 a 0. Con questo successo l’Udinese vola momentaneamente al quarto posto a quota 16, a pari punti con la Juventus.

Napoli – 19

Inter – 17

Juventus – 16

Udinese – 16*

Milan – 14

Fiorentina – 13

Atalanta – 13

Lazio – 13

Torino – 11

Roma – 10

Empoli – 10

Bologna – 9

Verona – 9

Como – 9

Cagliari – 9*

Monza – 7

Parma – 7

Genoa – 6

Lecce – 5

Venezia – 4

*Una partita in più