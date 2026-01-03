Palermo da record: nove vittorie in 18 gare, non accadeva da sette anni

Nove vittorie in 18 partite: il Palermo firma un avvio di stagione che non si vedeva da sette anni. Il successo contro il Padova ha portato i rosanero a quota nove affermazioni, esattamente la metà delle gare disputate, certificando un rendimento che proietta la squadra di Inzaghi in una dimensione competitiva concreta. A sottolinearlo è Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che mette in fila i numeri di un cammino fin qui solido.

Per ritrovare un avvio migliore bisogna tornare alla stagione 2018/19, quando il Palermo riuscì addirittura a vincere 10 delle prime 18 partite. Da allora, nessuna annata aveva prodotto dati così confortanti. Come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, a firma Salvatore Orifici, quello attuale è il miglior inizio dell’era City Football Group in Serie B sotto il profilo puramente numerico.

Il confronto con le stagioni recenti rafforza ulteriormente il dato. Nel 2022/23, il Palermo guidato da Corini si fermò a quota 6 vittorie alla 18ª giornata, chiudendo poi la stagione fuori dalla zona play-off. Meglio fece l’annata successiva, quando i rosanero vinsero 8 delle prime 18 gare, arrivando fino alla semifinale play-off contro il Venezia. Un percorso che, come ricorda Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, segnò anche l’esplosione di Pohjanpalo come uomo decisivo.

Di segno opposto, invece, l’inizio della stagione 2024/25, definito il più complicato sotto l’egida del CFG. Un avvio zoppicante che rende ancora più significativo il dato attuale: il Palermo è tornato competitivo, con un rendimento che lo riporta in linea con i migliori cicli recenti della propria storia. Un concetto ribadito da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che parla di un’inversione di tendenza ormai evidente.

Partire bene non è tutto, ma resta fondamentale. La storia insegna che stagioni vincenti nascono spesso da basi solide: accadde nel 2003/04 e nel 2013/14, annate in cui il Palermo vinse 10 delle prime 18 partite e chiuse poi in trionfo con la promozione in Serie A. Oggi l’obiettivo è simile, anche se il percorso è ancora lungo. Servirà continuità per trasformare il 2025 in un trampolino verso un 2026 da protagonisti, senza disperdere quanto di buono costruito finora. Un auspicio che il Giornale di Sicilia firmato da Salvatore Orifici lega direttamente alla crescita del gruppo e alla leadership dei suoi uomini chiave.