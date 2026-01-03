Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo difesa: Magnani ago della bilancia”
Il capitolo difesa resta uno dei dossier più delicati del mercato invernale del Palermo. Tutto ruota attorno alla situazione di Magnani, attualmente in prestito alla Reggiana, il cui eventuale rientro alla base potrebbe innescare una serie di movimenti in uscita. A fare il punto è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che individua nel centrale il vero ago della bilancia delle strategie rosanero.
Nel caso in cui Magnani dovesse tornare a disposizione, il Palermo valuterebbe la cessione di Diakité. L’esterno destro continua ad avere mercato e non mancano gli estimatori, sia in Italia che all’estero. In particolare, come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini, alcune attenzioni arrivano dalla Francia, mentre in Serie B resta vigile l’Avellino.
Non è però l’unico nome in uscita. Tra i possibili movimenti figura anche Avella, portiere che piace al Potenza. Una pista da monitorare, così come quella legata a Gomis, che rientra nella lista dei calciatori sacrificabili ma che, almeno per il momento, non ha ancora ricevuto richieste concrete. Una situazione fluida, evidenziata ancora da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, che dipenderà anche dall’evoluzione delle trattative in entrata.
Il quadro complessivo resta dunque aperto. Le decisioni sul reparto difensivo saranno prese solo dopo aver chiarito il futuro di Magnani, passaggio chiave per definire le priorità del mercato rosanero. Un intreccio che, come ribadisce il Giornale di Sicilia a firma Massimiliano Radicini, potrebbe trovare sviluppo nelle prossime settimane, con il Palermo pronto a intervenire per mantenere equilibrio numerico e funzionale nella rosa di Inzaghi.