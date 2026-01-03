Giornale di Sicilia: “Palermo, in attacco l’obiettivo principale è Tramoni. Si cerca la formula giusta”

Francesco Bardi saluta Palermo e riparte dal Mantova. Il portiere, arrivato in rosanero la scorsa estate, proseguirà la stagione in Lombardia con la formula del prestito con diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. A ricostruire l’operazione è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che inquadra la cessione come il primo tassello del mercato invernale del club.

Bardi lascia Palermo dopo un’esperienza breve ma significativa. In Sicilia ha difeso la porta rosanero in due gare ufficiali, entrambe vinte e decisive: l’esordio in Coppa Italia contro la Cremonese, con rigore parato a Johnsen, e quello in campionato contro la Reggiana, coinciso con i primi tre punti stagionali. Un percorso interrotto bruscamente dal problema al tallone d’Achille che ha costretto il Palermo a tornare sul mercato per ingaggiare Joronen. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, a firma Massimiliano Radicini, l’uscita di Bardi non sarà però l’unica operazione in uscita.

Sul fronte entrate, la dirigenza rosanero concentra le attenzioni sull’attaccante chiamato a raccogliere l’eredità tecnica di Brunori, ormai prossimo alla cessione alla Sampdoria. L’obiettivo principale resta Tramoni del Pisa, ma la valutazione attorno ai 6 milioni rende la pista complessa. L’idea di base resta quella di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A. Una formula che, come evidenzia Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, rappresenta la linea guida delle strategie di mercato del Palermo.

Parallelamente restano vive le alternative. In cima alla lista c’è Pierini del Sassuolo, profilo considerato affidabile e più accessibile, ma non sono del tutto escluse le ipotesi Moreo, sempre dal Pisa, e Johnsen della Cremonese. Scenari aperti che dipenderanno anche dalle tempistiche delle uscite e dalla definizione dell’operazione Brunori, destinata a sbloccarsi a stretto giro.

Un mercato ancora in fase di costruzione, dunque, ma già ben delineato nelle sue priorità. Tra porta, attacco e possibili ulteriori movimenti, il Palermo entra nel vivo della sessione invernale con l’obiettivo di consegnare a Inzaghi una rosa più funzionale per la seconda parte della stagione. Un quadro chiaro, come ribadisce ancora il Giornale di Sicilia con Massimiliano Radicini, che racconta un club pronto a muoversi con attenzione ma senza improvvisazioni.