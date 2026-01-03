Corriere dello Sport: “Cagliari su Nicolussi Caviglia: Angelozzi accelera. Marianucci verso Cremona Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il mercato entra nel vivo e, come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i direttori sportivi cominciano a muovere pedine decisive in vista della seconda parte di stagione.

Il Cagliari ha individuato in Hans Nicolussi Caviglia il profilo giusto per alzare il livello del centrocampo. L’operazione è seguita in prima persona dal ds Guido Angelozzi, che ha fiutato l’affare già da settimane, trovando anche il pieno gradimento del tecnico Fabio Pisacane. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, dopo il prossimo turno di campionato è attesa un’accelerazione decisiva: sul tavolo c’è un’offerta da 500mila euro per il prestito con riscatto tra i 4 e i 5 milioni, cifra che potrebbe essere leggermente ritoccata al rialzo per chiudere. Il giocatore ha già dato l’ok e anche la Fiorentina è pronta a interrompere anticipatamente il prestito.

Non solo centrocampo: sempre come riporta Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, il Cagliari intende inserire anche un difensore centrale esperto, rigorosamente di proprietà, oltre a un esterno offensivo, per completare l’organico.

Capitolo Marianucci: la Cremonese vuole chiudere in tempi brevi per il difensore classe 2003. Dopo il sì del calciatore, i grigiorossi puntano a formalizzare l’arrivo in prestito secco già nei prossimi giorni, consegnando il rinforzo a Davide Nicola. Il Torino resta sullo sfondo, ma – sottolinea ancora il Corriere dello Sport – solo a condizioni diverse, con diritto di riscatto, ipotesi al momento non percorribile.

Scenario diverso a Lecce, dove il ds Pantaleo Corvino ha chiarito la posizione del club su Tiago Gabriel: per il difensore portoghese servirà un’offerta “fuori mercato”, tra i 30 e i 40 milioni, per pensare a una cessione a gennaio. Bournemouth, West Ham e Brentford osservano, pronti a tornare alla carica soprattutto in estate, quando – secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport – potrebbe scatenarsi una vera asta.

Infine, attenzione al Como e al Pisa. Il ds lariano Carlo Alberto Ludi ha seguito in Brasile il terzino Kaiki Bruno, valutato 13-15 milioni, mentre resta molto richiesto Giuseppe Ambrosino del Napoli, con il Venezia al momento in vantaggio su Cagliari e Pisa. I toscani, inoltre, continuano a monitorare Neal Maupay del Marsiglia, mentre il Parma guarda al giovane Luca Scarlato, classe 2008, svincolatosi dal River Plate.