Corriere dello Sport: “Bari-Cistana, Avellino-Reale. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato invernale inizia a prendere forma tra Serie B e Serie C, con diversi club già protagonisti delle prime operazioni. Il Pescara è pronto ad accogliere il suo primo rinforzo di gennaio: Alessandro Della Valle, difensore classe 2003 di proprietà del Modena, è destinato a vestire la maglia biancazzurra. Come riporta il Corriere dello Sport, l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e rappresenta un tassello importante per il reparto arretrato.

Sempre in casa Pescara, a centrocampo è imminente la cessione a titolo definitivo di Squizzato all’Entella: l’accordo tra le parti è totale e la chiusura è attesa nelle prossime ore. Un’uscita che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, rientra nella ridefinizione dell’organico in vista della seconda parte di stagione.

Molto attivo anche l’Avellino. Dopo aver ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Sala dal Como, con contratto fino al 2028, il club biancoverde ha definito una seconda operazione in entrata: Reale arriva in prestito dalla Roma. Esterno mancino classe 2006, nel giro dell’Italia Under 20, Reale ha già assaggiato la Serie B con la Juve Stabia. Sul fronte delle uscite, D’Angelo e De Cristofaro si trasferiscono al Latina, rispettivamente a titolo definitivo e temporaneo, mentre Marchisano va in prestito al Giugliano. Un quadro dettagliato da Corriere dello Sport, che fotografa una vera e propria rivoluzione in corso.

Capitolo Juve Stabia: Piscopo potrebbe salutare, con diverse big di Serie C interessate, mentre per un Kevin in uscita ce n’è un altro nei radar, Zeroli, centrocampista classe 2003 di proprietà del Milan attualmente al Monza. Intanto è tutto fatto per Priveato Dos Santos, esterno brasiliano classe 2001 prelevato dal Saluzzo, nuova scommessa di Lovisa. Sulla corsia sinistra piace Sernicola, ma la concorrenza del Modena è forte. Tutti movimenti segnalati dal Corriere dello Sport, che segue da vicino l’evoluzione del mercato.

Completano il quadro altri affari già definiti: Suarez è approdato a Reggio Emilia, Cistana arriva a Bari in prestito secco dallo Spezia, mentre Vicari è a un passo dal Mantova. Operazioni che confermano come il mercato sia entrato nel vivo, tra Serie B e C, con intrecci destinati a moltiplicarsi nelle prossime settimane, come ribadisce ancora il Corriere dello Sport.