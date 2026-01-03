Giornale di Sicilia: “Palermo, dietro non si passa: difesa record e ritmo da Serie A”

La nuova identità del Palermo parte dalla solidità difensiva. È questo uno dei pilastri sui quali Inzaghi sta costruendo la rincorsa rosanero, con numeri che parlano chiaro: appena 13 reti incassate in 18 giornate, miglior dato dell’intera Serie B. Un rendimento che, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è perfettamente in linea con quello delle ultime stagioni concluse con la promozione in Serie A.

Mai, nell’era City Football Group, il Palermo aveva iniziato così bene sul piano dei gol subiti. La ritrovata compattezza è il risultato di un lavoro corale, che coinvolge singoli come Joronen, Bani e Ceccaroni ma soprattutto l’organizzazione tattica voluta da Inzaghi. Secondo il Giornale di Sicilia, a firma Alessandro Arena, la retroguardia rosanero rappresenta oggi una garanzia di affidabilità e continuità.

Il Barbera si conferma un fattore determinante. In sette occasioni su dieci la porta è rimasta inviolata, con appena cinque reti subite davanti al pubblico di casa. In trasferta, nonostante sette gare su otto con almeno un gol incassato, la squadra è riuscita comunque a non disunirsi, limitando i danni e mantenendo equilibrio. Un dato che Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia utilizza per sottolineare la maturità difensiva del gruppo.

Il confronto con il passato rafforza le ambizioni. Nel 2003/04 il Palermo incassò 12 gol nelle prime 18 gare, mentre nel 2013/14 furono 15: entrambe stagioni concluse con la promozione. Anche in quei casi la tenuta difensiva fu decisiva nella prima parte del campionato, prima di qualche fisiologica flessione. Oggi l’obiettivo è diverso: mantenere continuità e concentrazione anche nei momenti di difficoltà, evitando i cali che in passato hanno frenato la corsa.

Inzaghi lo sa bene. Il tecnico chiede attenzione costante, capacità di soffrire e gestione lucida delle fasi delicate. Non basta una difesa di alto livello per sognare la Serie A, servono risposte anche dall’attacco, ma una retroguardia così solida rappresenta una base imprescindibile. Un concetto ribadito ancora da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che fotografa un Palermo sempre più credibile nella corsa al vertice.