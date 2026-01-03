Repubblica: “Palermo, subito mercato”

Il calciomercato invernale si è aperto ufficialmente ieri e il Palermo ha subito definito la prima operazione in uscita. Il portiere Francesco Bardi, chiuso nelle gerarchie da Joronen, ha firmato per il Mantova, prossimo avversario dei rosanero, trasferendosi con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

L’addio dell’estremo difensore era nell’aria da tempo: Bardi ha collezionato una sola presenza stagionale, all’esordio di campionato, prima di scivolare indietro nelle scelte tecniche. A ricostruire il quadro è Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, che sottolinea come l’uscita del portiere rappresenti il primo tassello del mercato di gennaio.

Intanto, sul fronte offensivo, Brunori si prepara a raggiungere i nuovi compagni della Sampdoria. In casa Palermo è già partita la riflessione sul sostituto: i nomi monitorati sono quelli di Johnsen, Tramoni, Moreo e Pierini, profili diversi ma tutti considerati funzionali al progetto tecnico.

Attenzione anche alle possibili ulteriori cessioni. Diakité è finito nel mirino dell’Avellino, mentre per Corona si registra l’interesse del Pescara. Un mercato appena iniziato, ma già in fermento, come evidenziato ancora da Repubblica Palermo nell’articolo firmato da Alessandro Geraci, con il Palermo pronto a intervenire su più fronti.