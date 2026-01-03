Accardi: «A lungo andare Venezia, Frosinone e Palermo potrebbero avere la meglio sul Monza»

Uno sguardo trasversale sul calcio italiano, tra grandi manovre di mercato e scenari futuri. Beppe Accardi, intervistato da Alessio Alaimo per TuttomercatoWeb.com, analizza alcune delle principali operazioni e si sofferma anche sulla Serie B, indicando il Palermo tra le squadre con maggiori possibilità di arrivare fino in fondo.

Partendo dalla Serie A, Accardi promuove l’operazione Raspadori per la Roma: «Può rivelarsi utile, va a completare l’organico e vuol dire che i giallorossi vogliono fare qualcosa di importante». Alla domanda se l’obiettivo possa essere addirittura lo scudetto, la risposta è chiara: «Sì, o quantomeno provarci. E arrivare in Champions». Un passaggio che TuttomercatoWeb.com, con la firma di Alessio Alaimo, evidenzia come indicativo delle ambizioni del club capitolino.

Spazio poi al Milan e alla possibile operazione Füllkrug: «È interessante. Il Milan può essere la piazza giusta per rigenerarsi. Fare un’esperienza in Italia potrebbe aiutarlo a ritrovarsi. Può dare una mano». Anche in questo caso, Alessio Alaimo su TuttomercatoWeb.com riporta il giudizio positivo dell’operatore di mercato sull’impatto potenziale dell’attaccante tedesco.

Non manca un passaggio sulla Fiorentina, reduce da un periodo complicato: «Nel calcio a volte capita. Entri in un vortice e pensi di tirartene fuori, invece ci finisci sempre più dentro. La perdita di Barone ha creato problemi. Spero che la Fiorentina ritrovi stimoli e voglia. Pradè è un uomo di calcio, ha fatto risultati ovunque e può essere la persona giusta». Un’analisi lucida, come riportato ancora da TuttomercatoWeb.com nell’intervista firmata da Alessio Alaimo.

Il focus si sposta poi sulla Serie B e sulla corsa promozione: «A lungo andare Venezia, Frosinone e Palermo potrebbero avere la meglio sul Monza, che però merita grandi elogi per quanto sta facendo. Rispetto alle altre, il Frosinone ha il vantaggio della serenità. Alla fine vincerà chi avrà la personalità di arrivare fino in fondo». Parole che collocano il Palermo tra le principali candidate al salto di categoria, come sottolinea Alessio Alaimo su TuttomercatoWeb.com.

Infine, un passaggio sulla Sampdoria, che ha scelto di affidarsi al mercato per risalire: «Il mercato può aiutare, ma più che guardare agli acquisti bisogna pensare alla serenità di cui la Samp ha bisogno. Brunori non si discute: l’importante è che arrivando a Genova abbia il ruolo da protagonista. Da protagonista è un’arma in più». Un’ulteriore conferma del peso specifico dell’attaccante nel nuovo progetto blucerchiato, chiude l’intervista pubblicata su TuttomercatoWeb.com e firmata da Alessio Alaimo.