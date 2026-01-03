Gazzetta dello Sport: “Bari, in arrivo sette colpi. Via Nikolaou”

Il tempo stringe e il Bari non può più permettersi passi falsi. Come racconta Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo corso affidato a Vincenzo Vivarini passa inevitabilmente dal mercato: tre rinforzi immediati, uno per reparto, per provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica prima della trasferta di Carrara, e almeno altri quattro innesti entro la chiusura della sessione invernale.

Il primo tassello è ormai definito. Oggi è attesa la firma di Andrea Cistana, difensore centrale classe 1996, che arriverà in prestito secco dallo Spezia. Un’operazione che testimonia l’urgenza del momento, dopo il fallimento della rivoluzione estiva voluta dalla società e dal ds Giuseppe Magalini. Come sottolinea ancora Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport, gli errori si pagano a caro prezzo, soprattutto in una piazza esigente come Bari, lontana dal grande calcio ormai da quindici anni.

I numeri spiegano più di ogni analisi la crisi biancorossa. Il portiere Cerofolini, pur tra i migliori per rendimento, ha incassato 28 gol, dato peggiore soltanto rispetto a Pescara, Avellino e Carrarese. Ancora più allarmante il dato offensivo: 16 reti segnate, appena una in più del Südtirol, ultimo in questa speciale classifica. Risultato: Bari fermo a quota 17 punti, al limite della zona playout insieme a Spezia e Sampdoria. E il distacco con la tifoseria cresce, come evidenzia la Gazzetta dello Sport: oltre 2.000 abbonati persi rispetto alla scorsa stagione e circa 30.000 spettatori in meno nelle prime nove gare interne.

Vivarini è tornato a Bari con rabbia e voglia di riscatto. Le esperienze negative a Frosinone e Pescara pesano, ma la possibilità di invertire la rotta potrebbe rilanciarlo anche a livello personale. Finora ha raccolto quattro pareggi in sei partite, senza ancora assaporare la vittoria, ma qualche segnale incoraggiante si è visto, soprattutto nel primo tempo contro l’Avellino, come rimarca Franco Cirici della Gazzetta dello Sport.

Il tecnico ha chiesto sette pedine complessive e l’uscita di chi non rientra nel progetto. Oltre a Cistana, il Bari è molto vicino a Giuseppe Caso, esterno offensivo in uscita dal Modena, fin qui utilizzato appena 16 minuti. Piace anche Emil Bohinen del Venezia, seguito pure dallo Spezia ma tentato dall’offerta dei Rangers Glasgow. Più complicata la pista Vergara dal Napoli, mentre restano percorribili le soluzioni Iannoni e Lipani del Sassuolo, club dal quale interessa anche l’attaccante Moro.

In avanti si valutano Vlahovic (Spezia), Cuni (Sampdoria) e Ambrosino (Napoli), anche se quest’ultimo sembra più orientato verso Venezia. Attenzione anche al mercato di Serie C: il Bari segue con interesse Caiazzo, esterno destro goleador del Casarano. Sul fronte uscite, sono in odor di partenza Partipilo, Antonucci, Nikolaou, Vicari, Burgio, e forse Maggiore e Pagano.

La strada resta in salita, ma il mercato è l’ultima ancora. Come ribadisce la Gazzetta dello Sport, gennaio dirà se il Bari riuscirà davvero a cambiare rotta o se la stagione resterà inchiodata alla lotta per non affondare.