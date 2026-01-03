Gazzetta dello Sport: “Cremonese, Johnsen piace al Palermo. Ma potrebbe tornare al Venezia”

Il primo rinforzo della Cremonese è pronto a sbarcare in grigiorosso. Come riporta Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, il club lombardo ha definito l’accordo con il Napoli per l’arrivo di Luca Marianucci, difensore classe 2004 e nazionale Under 21. Il giocatore, seguito anche da altre società, arriverà con la formula del prestito secco, una scelta voluta dal club azzurro, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

L’operazione risponde a un’esigenza precisa di Davide Nicola, che ha chiesto rinforzi nel reparto arretrato. Finora, infatti, hanno giocato quasi sempre gli stessi tre difensori – Terracciano, Baschirotto e Bianchetti – e il rischio squalifiche per somma di ammonizioni comincia a pesare. Marianucci rappresenta quindi una soluzione giovane ma già affidabile, in linea con la strategia societaria, come evidenzia ancora Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport.

Più complessa, ma non impossibile, anche la pista che porta a Sebastiano Luperto del Cagliari. Il centrale classe 1996 è un profilo che Nicola conosce bene, avendolo già allenato in passato. La Cremonese, come ribadito dalla Gazzetta dello Sport, sta seguendo una linea chiara: puntare su calciatori italiani per rafforzare l’identità del gruppo.

Il mercato della Cremo, però, non si ferma alla difesa. In società si guarda anche a un centrocampista di regia e a un attaccante, sebbene non ci siano urgenze immediate. In avanti il reparto è già ampio, con Vardy, Bonazzoli, Sanabria e il francese Moumbagnà, che sta ancora recuperando da un grave infortunio. Per questo motivo, sottolinea Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, il club si prenderà tempo per valutare le sue condizioni fisiche prima di intervenire.

Sul fronte uscite, è ormai definita la cessione di Manuel De Luca, fuori dal progetto dopo l’unica apparizione stagionale in Serie A con gol al Sassuolo. L’attaccante passerà al Modena con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A. Ai canarini piace anche Sernicola, ma sul terzino destro si è inserito con decisione anche lo Spezia.

I liguri guardano inoltre al centrocampo e hanno messo nel mirino Valoti, mentre per Okereke si è riaperta una pista turca. Il trequartista Johnsen è seguito dal Palermo, anche se non è da escludere un clamoroso ritorno al Venezia. Restano richieste anche per il giovane Barbieri, ma la Cremonese – proprietaria dell’intero cartellino – non sembra intenzionata a privarsi di un elemento considerato di grande prospettiva, come rimarca la Gazzetta dello Sport.

Nonostante il fermento di mercato, la priorità resta il campo. Domani la Cremonese sarà impegnata sul difficile terreno della Fiorentina e Nicola ha tenuto alta la tensione negli allenamenti. Salvo imprevisti dell’ultima ora, il tecnico potrà contare sull’intera rosa a disposizione per una partita ricca di insidie.