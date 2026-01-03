Tuttosport: “Serie B, mercato senza sosta: Verdi rilancia il Südtirol, Ambrosino al Venezia. Tutte le trattative del giorno”

Il mercato di gennaio della Serie B entra nel vivo e inizia a disegnare scenari chiari per la seconda parte di stagione. Come riportato da Marco Bisacchi su Tuttosport, il colpo più significativo è quello del Südtirol, che punta sull’esperienza di Simone Verdi per la corsa salvezza. L’esterno offensivo classe 1992 arriva a titolo definitivo dal Como con contratto fino a giugno, rimettendosi in gioco per incidere nel campionato cadetto, categoria che conosce bene.

Sempre secondo Tuttosport, firmato da Marco Bisacchi, il club altoatesino ha rinforzato anche il centrocampo con Frigerio, in arrivo dal Lecco. Dal Como parte invece Marco Sala, trasferito a titolo definitivo all’Avellino con accordo fino al 2028: il terzino era fuori dai piani tecnici di Fabregas.

L’Avellino, come evidenziato ancora da Marco Bisacchi su Tuttosport, guarda anche al Palermo per Diakitè e accoglie Filippo Reale, difensore 19enne della Roma attualmente alla Juve Stabia, che arriva in prestito fino a giugno.

Colpo importante anche del Venezia, che ha raggiunto l’intesa per Giuseppe Ambrosino, attaccante 23enne di proprietà del Napoli. L’accordo prevede sei mesi di contratto con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Ambrosino era seguito da diverse squadre di B, tra cui il Bari, che però ha chiuso per Andrea Cistana, difensore in prestito secco dallo Spezia.

Lo Spezia, come riportato da Tuttosport – Marco Bisacchi, lavora ora alle contromosse: piace Odenthal del Sassuolo, mentre resta aperto il dossier rinnovo per Aurelio oltre il 2028. In chiusura anche l’operazione Sernicola dalla Cremonese, con la formula del prestito secco.

Giornata di visite mediche per la Sampdoria: pronti Salvatore Esposito, Brunori, Begic e Mitoglu, mentre è ufficiale il prestito di Pedrola al Las Palmas. In arrivo anche Tommaso Martinelli, portiere 19enne della Fiorentina, in prestito secco.

Chiude il quadro, secondo Marco Bisacchi su Tuttosport, il Mantova, che ufficializza Bardi dal Palermo e definisce l’arrivo di Federico Zuccon dall’Atalanta in prestito. Il Cesena monitora Kastanos e Sabiri, l’Empoli accoglie il nuovo ds Stefanelli (contratto fino al 2027), mentre la Reggiana è vicina al 20enne Augusto Owusu dalla Juventus Next Gen.