Palermo, Ranocchia ammonito contro il Monza: salterà la sfida con la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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Brutte notizie per il Palermo in vista del prossimo turno di campionato. Filippo Ranocchia, ammonito all’80° minuto della sfida contro il Monza, era diffidato e sarà quindi costretto a saltare la gara di martedì contro la Juve Stabia, valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B.

Il centrocampista rosanero è stato sanzionato nel finale della partita dello U-Power Stadium e l’ammonizione ha fatto scattare automaticamente la squalifica per somma di cartellini gialli.


Si tratta di un’assenza pesante per Filippo Inzaghi, che dovrà rinunciare a uno dei giocatori più utilizzati nella linea mediana. Ranocchia, infatti, rappresenta una pedina importante nello sviluppo della manovra del Palermo grazie alla sua qualità nel palleggio e alla capacità di collegare centrocampo e attacco.

Il tecnico rosanero sarà quindi chiamato a ridisegnare il centrocampo per la sfida contro la Juve Stabia, un match delicato nel quale il Palermo proverà a proseguire la propria corsa verso le zone alte della classifica.

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