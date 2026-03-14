Monza-Palermo 3-0: le pagelle del match

Il Palermo sognava di riaprire la corsa per il secondo posto, che vorrebbe dire promozione diretta, ma il Monza non era dello stesso avviso ed il 2-0 di oggi mette in ghiaccio, quasi definitivamente, questo sogno che ora è distante sei punti. A stendere i rosanero sono le reti di Petagna, che porta avanti i suoi al minuto 18, al 63′ Ciurria allunga sul 2-0 e Colombo all’88’ mette in rete il gol del 3-0 su assist di Azzi. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6: Per tutto il match non fa una parata, non per demerito suo. Sul gol di Petagna, che infila in rete da due passi, non ha alcuna possibilità di intervenire. Sulla seconda rete la difesa si fa infilare da destra e non riesce a piazzarsi con Ciurria che ne approfitta. La definitiva rete del 3-0 di Colombo arriva su contropiede e il calciatore dei brianzoli ha tutto lo specchio davanti.





PEDA 6: Deve darsi un gran da fare per fermare Azzi che potrebbe sfruttare la sua grande corsa e lo fa egregiamente. Sul gol del 2-0 va con troppa sufficienza su Petagna che poi manda sulla corsa Azzi che serve l’assist per il 2-0.

Dal 64′ JOHNSEN 6: Si presenta nel match con un destro da fuori che si scaglia sull’incrocio dei pali. La sua qualità potrebbe dare la scossa, forse è entrato troppo tardi.

BANI 6: Una sbavatura su un passaggio corto per Palumbo permette al Monza di ribaltare l’azione e di ritrovarsi davanti a Joronen. Gli attaccanti del Monza lo impegnano molto, lui ricorre a tutto il mestiere per fermarli.

CECCARONI 6: Ha una buona occasione al 26′ con un bel sinistro da fuori, Thiam blocca agevolmente la sfera. Augello dal suo lato spinge molto lui non lo aiuta. Ferma una ripartenza e prende il giallo che gli fa terminare il match anzitempo.

dal 64′ MAGNANI 6: Dal suo ingresso il Monza deve solo amministrare il vantaggio, lui si impegna in maniera agevole.

PIEROZZI 5,5: Totalmente assente la spinta dal suo lato perché Azzi lo preoccupa molto. Nella prima frazione rischia con un retro passaggio corto per Bani.

Dal 59′ MODESTO 5: Esordio in rosanero nel match forse più importante della stagione, dal suo lato arriva il secondo gol del Monza. Un brutto fallo su Dany Mota gli costa il giallo ma ha rischiato molto. Assente, anche dopo il suo ingresso, la spinta su quella fascia.

SEGRE 6: Con un colpo di testa ha la più grande occasione del Palermo, Thiam deve volare per deviare. Ci prova ma non incide molto con la solita voglia e corsa in mediana, da premiare la voglia.

Dal 72′ VASIC sv

RANOCCHIA 5,5: Non sempre preciso nel servire i compagni. Un bel cross per Segre che si tuffa di testa, con Thiam costretto agli straordinari per fermarlo. Un giallo gli costa la squalifica per il prossimo match. Prova a rincorrere Azzi sulla ripartenza che porta al 3-0 ma non ha più energie per intervenire.

AUGELLO 6,5: Dal suo lato, grazie alla grande spinta, il Palermo si rende più pericoloso ma i compagni non lo accompagnano. Preziosa la sua presenza in fase copertura.

PALUMBO 6: Si muove tanto su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento, cerca di servire, come ha abituato, i compagni con dei passaggi illuminanti ma non incide.

LE DOUARON 5,5: Si sacrifica molto ma non si vede mai dalle parti di Thiam. Anche a lui va dato merito di correre fino a quando resta in campo senza risparmiarsi..

Dal 72′ CORONA sv

POHJANPALO 5,5: La prima vera occasione l’ha all’84’ con un destro bloccato da Thiam. Non vede quasi mai la sfera perché i suoi lì ci arrivano veramente pochissime volte.

INZAGHI 5: L’inizio del match è contratto per entrambe le squadre, i suoi dopo lo svantaggio, nato dalla prima vera azione dei padroni di casa, provano una timida reazione senza grandi pretese. Nella ripresa la partenza è migliore dal punto di vista del gioco non delle occasioni che latitano ed il Monza ne approfitta andando sul 2-0 e poi trovando il definitivo 3-0. Una sconfitta che fa dire addio, quasi sicuramente, alle speranze della promozione diretta ai rosanero che ora si trovano a -6 proprio dai lombardi.