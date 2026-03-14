Serie B, il Palermo resta quarto: Monza aggancia il Venezia in vetta. La classifica aggiornata

La 30ª giornata del campionato di Serie BKT ridisegna gli equilibri nella zona alta della classifica. Il successo del Monza nello scontro diretto contro il Palermo permette ai brianzoli di agganciare il Venezia in testa alla graduatoria a quota 63 punti, riaprendo ulteriormente la corsa alla promozione diretta.

Alle spalle della coppia di testa resta il Frosinone, terzo con 59 punti, mentre il Palermo di Filippo Inzaghi scivola al quarto posto con 57 punti, perdendo terreno proprio nello scontro diretto contro i lombardi.





La classifica resta comunque estremamente corta nelle prime posizioni. I rosanero mantengono ancora vive le proprie ambizioni di promozione diretta, ma nelle ultime otto giornate dovranno recuperare sei punti dalla vetta e almeno due dal terzo posto occupato dal Frosinone.

Subito dietro il Palermo continua la corsa del Catanzaro, quinto con 52 punti, mentre il Modena è sesto a quota 47. Più distaccate le squadre che occupano la zona playoff: Juve Stabia (41) e Cesena (40) completano attualmente il quadro delle prime otto.

Nella parte bassa della classifica la situazione resta molto delicata. Pescara è ultimo con 25 punti, mentre Reggiana e Spezia occupano le posizioni immediatamente superiori con 29 punti. In piena zona calda anche Sampdoria (30) e Bari (31), che restano coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione.

A otto giornate dalla fine, il campionato di Serie B continua a confermarsi uno dei più equilibrati degli ultimi anni: la corsa alla Serie A e quella per la salvezza restano entrambe apertissime.