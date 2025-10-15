Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: focus su uno contro uno e fase difensiva

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

È proseguita questa mattina, presso il centro sportivo di Torretta, la preparazione del Palermo in vista della sfida casalinga contro il Modena, in programma domenica al Renzo Barbera.

Sotto la guida di Filippo Inzaghi, i rosanero hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento seguita da un esercizio mirato all’uno contro uno, per poi concentrarsi su lavori tattici dedicati alla fase difensiva.

Il gruppo continua così ad affinare i meccanismi in vista del big match che potrebbe valere la vetta della classifica di Serie B.

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

