Di Marzio: “Dionisi-Empoli, atteso via libera del Palermo”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, Alessio Dionisi è ormai a un passo dal ritorno ufficiale sulla panchina dell’Empoli. In questi minuti l’allenatore sta completando la risoluzione del contratto con il Palermo, ultimo passaggio necessario per ricevere il via libera e firmare con il club toscano.

L’Empoli, che ha già esonerato Guido Pagliuca dopo la vittoria nell’ultima giornata contro il Sudtirol, è pronto ad accogliere il tecnico di Abbadia San Salvatore, protagonista della promozione in Serie A nel 2021.

Come riferisce Di Marzio, l’accordo tra le parti è ormai definito e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore. Dionisi erediterà una squadra che, dopo sette giornate di campionato, ha raccolto nove punti e occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica.

L’obiettivo del nuovo allenatore sarà quello di rilanciare l’Empoli e riportarlo nelle posizioni di vertice, dando nuova identità a un gruppo reduce da un avvio altalenante.