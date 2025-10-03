Giornale di Sicilia: “Palermo, la probabile formazione contro lo Spezia”

Dopo il pari con il Venezia, il Palermo di Pippo Inzaghi prepara l’ultima tappa del suo tour de force: la trasferta di domani a La Spezia. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero chiuderanno al “Picco” un ciclo di quattro partite in dieci giorni, con l’obiettivo di arrivare alla sosta per le nazionali con un risultato positivo.

Il tecnico dovrà ridisegnare la formazione, viste le assenze di Ceccaroni per squalifica e di Ranocchia per infortunio. Secondo quanto riportato da Orifici sul Giornale di Sicilia, in difesa Joronen sarà confermato tra i pali, con Bani al centro della retroguardia a tre, Pierozzi (favorito su Diakité) a destra e Veroli pronto a debuttare dal primo minuto in campionato a sinistra.

Le scelte di centrocampo

A centrocampo resta viva la concorrenza tra Gomes e Segre, con il francese leggermente avanti nelle gerarchie, mentre Blin sarà titolare. Sulle fasce esterne, la sensazione – come sottolinea ancora Orifici sul Giornale di Sicilia – è che Inzaghi si affiderà a Gyasi e Augello.

Sulla trequarti Palumbo, dopo la panchina contro il Venezia, appare destinato a tornare titolare per dare qualità e continuità alla manovra. Accanto a lui Le Douaron è in pole position, mentre Brunori resta una possibile alternativa dall’inizio.

L’attacco

Al centro dell’attacco non ci sono dubbi: sarà Pohjanpalo a guidare i rosanero. Sarà la posizione di Palumbo a determinare il modulo: 3-4-2-1 o una variante più coperta, con compiti aggiuntivi in fase di non possesso. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista ex Modena è chiamato a fungere da collante tra le linee e a dare il cambio di passo decisivo.