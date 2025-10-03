Palermo, Palumbo pronto a prendersi la scena: Inzaghi lo rilancia dal primo minuto

Il Palermo cerca nuove soluzioni di gioco e qualità in mezzo al campo. Una delle chiavi, secondo quanto sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, potrebbe essere rappresentata da Antonio Palumbo, centrocampista chiamato ad alzare il livello di pericolosità offensiva della squadra.

L’ex Modena, con 9 gol e 10 assist nella scorsa stagione, si è imposto come uno dei migliori interpreti della Serie B. Numeri che, come ricorda ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, non sono un traguardo ma la base da cui ripartire per affermarsi in maglia rosanero.

Il percorso in rosanero

Il cammino di Palumbo a Palermo non è stato lineare. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il giocatore ha pagato il ritardo di condizione dovuto alle lungaggini della trattativa estiva, senza svolgere la preparazione con i compagni. Gradualmente, però, ha ritrovato ritmo e intesa con la squadra, mettendosi a disposizione di Inzaghi.

Il tecnico ha sempre considerato Palumbo una sua richiesta precisa in sede di mercato. «Lo volevo per alzare il livello della mediana», ha ribadito Inzaghi, e la società non ha esitato ad accontentarlo. Finora, il numero 5 ha collezionato sette presenze complessive, di cui cinque in campionato e due in Coppa Italia, con due sole da titolare. Un assist pregevole a Pohjanpalo contro il Sudtirol ha già mostrato la sua capacità di incidere.

La sfida dello Spezia

Palumbo è ora pronto a partire dal primo minuto nella sfida contro lo Spezia. Come scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, l’occasione al “Picco” potrebbe essere quella giusta per confermare le sue qualità e diventare un punto fermo della manovra rosanero. La pressione è alta, ma altrettanto grandi sono le possibilità di consacrarsi.