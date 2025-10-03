Italia, martedì il raduno a Coverciano per le sfide con Estonia e Israele. I probabili convocati

Un raduno posticipato per ricaricare le energie. Come riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, gli azzurri si ritroveranno a Coverciano con 24 ore di ritardo rispetto al consueto, approfittando della settimana “lunga” che precede la trasferta in Estonia. L’appuntamento è fissato entro la mezzanotte di lunedì, non più domenica, così da permettere un giorno di recupero in più dopo il turno di campionato.

Gli allenamenti scatteranno martedì, insieme alla consueta conferenza stampa di apertura del commissario tecnico. Da lì in avanti, quattro giornate di lavoro proietteranno la Nazionale verso la sfida di Tallinn, in programma sabato 11 ottobre, valida per le qualificazioni mondiali. In contemporanea, la Norvegia di Haaland ospiterà Israele con due ore d’anticipo: il risultato di Oslo sarà determinante per le ambizioni italiane. Come evidenziato dal Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Patania, una vittoria con scarto potrebbe rivelarsi fondamentale per tenere accesa la speranza di rimonta.

La selezione di Gattuso, dopo la partita in Estonia, non rientrerà a Firenze ma si sposterà direttamente a Udine, dove martedì 14 ottobre affronterà Israele allo stadio Friuli. L’obiettivo è blindare il secondo posto nel girone e garantirsi almeno l’accesso ai playoff.

Sul fronte convocazioni, Patania spiega sul Corriere dello Sport che il ct dovrebbe ridurre il gruppo a 25-26 elementi rispetto ai 28 di settembre. Non saranno della partita Buongiorno, Leoni e Rovella, mentre rientrerà Gabbia. Cristante è in vantaggio su Ricci per un posto a centrocampo, mentre restano da valutare le condizioni di Chiesa. In attacco confermata la formula del doppio centravanti: Kean e Retegui guideranno l’attacco, con Esposito e Raspadori pronti a subentrare.

Come sottolinea ancora Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, Gattuso è orientato a un sistema di gioco flessibile, pronto a variare tra 4-4-2 e 3-5-2. Udogie può ritrovare spazio nella difesa a tre, mentre rischia di rimanere fuori Daniel Maldini.

I PROBABILI CONVOCATI

Portieri: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Gabbia (Milan), Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma) o Ricci (Milan).

Attaccanti: P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atl. Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio)