Spezia-Palermo, le probabili formazioni: torna Cistana, ballottaggio Brunori-Le Douaron
Domani alle 17:15 la sfida al “Picco”. D’Angelo ritrova Cistana, Inzaghi scioglie i dubbi in attacco.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la partita tra Spezia e Palermo in programma domani alle 17:15 al “Picco” si presenta con diverse novità nelle scelte di formazione.
Spezia
Squalificato Hristov, al centro della difesa rientra Cistana dal primo minuto. In attacco conferma probabile per Lapadula, con un ballottaggio tra Artistico e Soleri per affiancarlo. Sulla corsia mancina torna titolare Beruatto.
Probabile formazione Spezia (3-5-2):
Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Kouda, Beruatto; Lapadula, Artistico.
A disposizione: Mascardi, Loria, Onofri, Aurelio, Cassata, Comotto, Vignali, Jack, Zurkowski, Vlahovic, Soleri, Di Serio.
Allenatore: D’Angelo.
Palermo
Per i rosanero, come riporta ancora il Corriere dello Sport, Inzaghi valuta la condizione atletica del gruppo e potrebbe concedere un turno di riposo ad Augello. In difesa Veroli sostituirà lo squalificato Ceccaroni, mentre Palumbo tornerà dal primo minuto a centrocampo. In avanti resta il dubbio tra Brunori e Le Douaron per il ruolo di riferimento offensivo.
Probabile formazione Palermo (3-4-2-1):
Joronen; Pierozzi, Bani, Veroli; Diakitè, Segre, Gomes, Gyasi; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
A disposizione: Avella, Pizzuto, Augello, Bereszynski, Peda, Vasic, Giovane, Blin, Brunori, Corona.
Allenatore: F. Inzaghi.
Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la sfida di La Spezia rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre: D’Angelo punta sulla solidità difensiva ritrovata, mentre Inzaghi cerca la scintilla giusta in attacco per tornare a vincere.