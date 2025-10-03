Palermo, Inzaghi cerca risposte: Gyasi carta da rilancio contro lo Spezia

Una sconfitta in Coppa Italia e due pareggi consecutivi in campionato hanno rallentato il cammino del Palermo. Tre gare ufficiali senza vittoria che, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, pongono la sfida contro lo Spezia come un crocevia importante. Pippo Inzaghi, ancora in linea di galleggiamento con i suoi, è chiamato a dare una scossa e a ottenere risposte concrete soprattutto dai giocatori su cui il club ha investito in estate.

Tra questi c’è Emmanuel Gyasi, esterno italo-ghanese nato a Palermo. Finora, come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’ex Spezia ha alternato buone prestazioni a momenti di scarsa incisività. L’allenatore rosanero, però, potrebbe puntare proprio sulla sua duttilità per cambiare passo al “Picco”.

Le soluzioni tattiche

Gyasi offre a Inzaghi diverse opzioni: punta laterale in un 4-3-3, esterno a tutta fascia in un 3-5-2, o addirittura trequartista in un 3-4-2-1. Il tecnico valuterà il suo impiego sin dal primo minuto, considerando anche l’aspetto motivazionale legato al ritorno da ex contro una squadra che annovera tre ex rosanero – Aurelio, Mateju e Soleri. Un dettaglio che, come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, potrebbe incidere sulle scelte.

Piano di azione

Inzaghi ragiona su forze fresche, consapevole che la partita di domani sarà caratterizzata da grande intensità fisica e importanza nei duelli individuali. L’approccio sarà simile a quello mostrato in altre trasferte delicate, come quella di Bolzano contro il Sudtirol, dove Le Douaron partì titolare lasciando inizialmente in panchina Brunori.

Nell’allenamento di ieri a Torretta, i rosanero hanno lavorato sulla costruzione dal basso e sugli sviluppi offensivi, dettagli che, secondo quanto sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, saranno decisivi nella sfida di domani.