Palermo Primavera a Terni: caccia ai punti per rialzare la testa

La Primavera del Palermo torna in campo lontano da casa con l’obiettivo di interrompere il momento difficile e rimettersi in carreggiata. Oggi pomeriggio, con calcio d’inizio alle 14.30 al centro sportivo Pië d’Arrone, i rosanero faranno visita alla Ternana, avversaria di spessore e attualmente quinta in classifica. A presentare il match è Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, che inquadra la sfida come un passaggio delicato per il cammino dei giovani palermitani.

Il Palermo arriva alla trasferta umbra dopo la caduta interna contro la Salernitana e con la necessità di reagire sul piano mentale prima ancora che su quello della classifica. I rosa occupano infatti la penultima posizione con 9 punti e sono chiamati a dare segnali di crescita in un campionato che finora non ha rispettato le aspettative iniziali. Un contesto ben diverso da quello della Ternana, che, come sottolinea Vincenzo Burgio sulle colonne del Giornale di Sicilia, si presenta all’appuntamento forte di 22 punti e di un rendimento complessivamente solido.

Il confronto, però, racconta una storia meno sbilanciata di quanto dica l’attualità. Nei precedenti tra le due formazioni, il Palermo è infatti avanti con 7 vittorie su 14 sfide complessive. Un dato che alimenta la speranza di poter invertire la tendenza negativa, anche se l’ultimo incrocio ha sorriso alla Ternana, capace di imporsi con un netto 3-0 in casa rosanero. Un episodio che, come ricorda ancora Vincenzo Burgio del Giornale di Sicilia, pesa nella memoria recente ma non deve condizionare l’approccio alla gara.

Servirà una prova di carattere per tornare da Terni con punti preziosi. Contro una squadra ben organizzata e reduce da una prima parte di stagione positiva, il Palermo dovrà puntare su compattezza e determinazione per rilanciare il proprio percorso e provare a scalare una classifica che resta corta nella zona bassa. Una trasferta complicata, ma anche un’occasione per dimostrare che la stagione può ancora cambiare volto, come evidenziato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia.