Giornale di Sicilia: “Palermo, al Barbera bisogna battere il… cinque”

Il Barbera torna a essere il centro di tutto. Palermo-Spezia non è soltanto una gara di campionato, ma un passaggio chiave per non perdere di vista l’obiettivo della promozione diretta. I rosanero vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva in casa con la porta inviolata, un’impresa che in Serie B manca da oltre mezzo secolo. A sottolinearne il valore è Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, che inquadra la sfida come uno snodo decisivo della stagione.

Il Palermo arriva all’appuntamento forte di una striscia interna che ha rilanciato ambizioni e fiducia. Dalle sette gare su dieci senza subire reti al poker di vittorie consecutive al Barbera, il rendimento casalingo è diventato il vero motore della rincorsa. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, tra dicembre 2023 e febbraio 2024 i rosa avevano già centrato cinque successi interni di fila, battendo Pisa, Cremonese, Modena, Bari e Como, prima del brusco stop che aveva segnato l’inizio della flessione.

Ritrovare quella continuità è oggi la priorità. Per riuscirci, serviranno gli elementi che hanno caratterizzato le ultime prestazioni interne: cinismo offensivo, massima concentrazione difensiva e solidità mentale. Inzaghi, assente in panchina per squalifica, si affiderà soprattutto agli uomini che hanno fatto la differenza nell’ultimo periodo: Pohjanpalo per i gol, Joronen per le parate e la coppia Bani-Ceccaroni per blindare la retroguardia, con il contributo costante di Palumbo tra le linee. Un’identità che, come evidenzia ancora Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, ha permesso al Palermo di trasformare il Barbera in un fortino.

Il fattore pubblico resta centrale. Nonostante il rallentamento registrato nell’ultima settimana nella vendita dei biglietti, il clima resta quello delle grandi occasioni. Il Barbera, nel corso della stagione, ha già dimostrato di poter fare la differenza, soprattutto nelle gare interne più delicate. E anche stavolta i rosanero scenderanno in campo conoscendo i risultati delle dirette concorrenti, un dettaglio che potrebbe incidere sull’approccio mentale alla gara. Battere lo Spezia significherebbe presentarsi con rinnovato entusiasmo al doppio impegno esterno con Modena e Bari, cancellando le recenti delusioni in trasferta, come ribadito da Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia.