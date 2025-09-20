Palermo primavera, Del Grosso: «È una sconfitta che fa male, abbiamo pagato a caro prezzo ogni errore commesso»
In seguito alla sconfitta per 4-0 del Palermo primavera contro i pari categoria del Bari, ha commentato la partita l’allenatore dei rosanero Cristiano Del Grosso. Il mister si è detto dispiaciuto per la sconfitta, parlando anche del blackout della suo squadra nella seconda frazione di gioco.
Queste le parole di mister Del Grosso: «È una sconfitta che fa male, abbiamo pagato a caro prezzo ogni errore commesso. Nel secondo tempo si è verificato un black out inspiegabile, adesso bisogna rimboccarsi le maniche per lasciarsi alle spalle questa giornata storta»