Seria A: il Bologna la vince in extremis, decisivo il rigore di Orsolini. Il risultato e la classifica
È appena terminato il match di Serie A tra Bologna e Genoa. Vittoria in rimonta del Bologna, che porta a casa i tre punti grazie prima al gol di Castro, e poi al rigore trasformato nel recupero da Orsolini. Buona prestazione anche del portiere Skorupski, che in più di un occasione salva il risultato. Di seguito il risultato del match:
Bologna-Genoa 2-1 (63′ Ellertsson; 73′ Castro; 90+9′ Orsolini)
LA CLASSIFICA
Napoli – 9 punti
Juventus – 9 punti
Cremonese – 7 punti
Udinese – 7 punti
Cagliari – 7 punti
Milan – 6 punti
Roma – 6 punti
Bologna – 6 punti
Atalanta- 5 punti
Como – 4 punti
Torino – 4 punti
Inter – 3 punti
Lazio – 3 punti
Sassuolo – 3 punti
Fiorentina – 2 punti
Verona – 2 punti
Genoa – 2 punti
Pisa – 1 punto
Parma – 1 punto
Lecce – 1 punto