Seria A: il Bologna la vince in extremis, decisivo il rigore di Orsolini. Il risultato e la classifica

È appena terminato il match di Serie A tra Bologna e Genoa. Vittoria in rimonta del Bologna, che porta a casa i tre punti grazie prima al gol di Castro, e poi al rigore trasformato nel recupero da Orsolini. Buona prestazione anche del portiere Skorupski, che in più di un occasione salva il risultato. Di seguito il risultato del match:

Bologna-Genoa 2-1 (63′ Ellertsson; 73′ Castro; 90+9′ Orsolini)

LA CLASSIFICA

Napoli – 9 punti

Juventus – 9 punti

Cremonese – 7 punti

Udinese – 7 punti

Cagliari – 7 punti

Milan – 6 punti

Roma – 6 punti

Bologna – 6 punti

Atalanta- 5 punti

Como – 4 punti

Torino – 4 punti

Inter – 3 punti

Lazio – 3 punti

Sassuolo – 3 punti

Fiorentina – 2 punti

Verona – 2 punti

Genoa – 2 punti

Pisa – 1 punto

Parma – 1 punto

Lecce – 1 punto