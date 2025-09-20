Seria A: il Bologna la vince in extremis, decisivo il rigore di Orsolini. Il risultato e la classifica

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

È appena terminato il match di Serie A tra Bologna e Genoa. Vittoria in rimonta del Bologna, che porta a casa i tre punti grazie prima al  gol di Castro, e poi al rigore trasformato nel recupero da Orsolini. Buona prestazione anche del portiere Skorupski, che in più di un occasione salva il risultato. Di seguito il risultato del match:

Bologna-Genoa 2-1 (63′ Ellertsson; 73′ Castro; 90+9′ Orsolini)

LA CLASSIFICA

Napoli – 9 punti

Juventus – 9 punti

Cremonese – 7 punti

Udinese – 7 punti

Cagliari – 7 punti

Milan – 6 punti

Roma – 6 punti

Bologna – 6 punti

Atalanta- 5 punti

Como – 4 punti

Torino – 4 punti

Inter – 3 punti

Lazio – 3 punti

Sassuolo – 3 punti

Fiorentina – 2 punti

Verona – 2 punti

Genoa – 2 punti

Pisa – 1 punto

Parma – 1 punto

Lecce – 1 punto

Ultimissime

Palermo primavera, Del Grosso: «È una sconfitta che fa male, abbiamo pagato a caro prezzo ogni errore commesso»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Seria A: il Bologna la vince in extremis, decisivo il rigore di Orsolini. Il risultato e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Serie C girone B: tris dell’Ascoli a Livorno, pareggio tra Torres e Ternana. I risultati finali e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Serie B: la Juve Stabia espugna il Picco, vince il Cesena a Venezia. I risultati finali e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Acr Messina, la curatrice Di Renzo: «Il futuro resta appeso a un filo, servono nuovi investitori»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025