Serie C girone B: tris dell’Ascoli a Livorno, pareggio tra Torres e Ternana. I risultati finali e la classifica

Sono appena termite la partite del Sabato pomeriggio del girone B di Serie C. Grande successo dell’Ascoli, che vince per 3-0 in casa del Livorno, tutte nel primo tempo le reti di Curado, Gori e D’Uffizi. Vittoria di misura per il Gubbio, che batte il Bra e sale a 11 punti in classifica. Successo del Carpi in casa della Sanbenedettese, decisivo al 73′ il gol di Cortesi. Pareggi invece nei match Torres-Ternana e Vis Pesaro-Pianese.

Gubbio-Bra 1-0 (57′ Bitonto)

Livorno-Ascoli 0-3 (5′ Curado; 7′ Gori; 38′ D’uffizi)

Pineto-Juventus U23 2-3 (9′ D’Andrea; 33′ Puczka; 35′ Okoro; 57′ Bruzzaniti; 82′ Faticanti)

Sanbenedettese-Carpi 0-1 (73′ Cortesi)

Torres-Ternana 1-1 (43′ Musso; 62′ Dubickas)

Vis Pesaro-Pianese 0-0

LA CLASSIFICA

Arezzo – 12 punti

Ravenna – 12 punti

Ascoli – 11 punti

Gubbio – 11 punti

Pineto – 8 punti

Juventus U23 – 8 punti

Carpi – 8 punti

Campobasso – 7 punti

Ternana – 7 punti

Guidonia – 7 punti

Vis Pesaro – 6 punti

Pianese – 6 punti

Forlì – 6 punti

Sambenedettese – 5 punti

Torres – 5 punti

Pontedera – 4 punti

Perugia – 3 punti

Livorno – 3 punti

Bra – 2 punti

Rimini – -7 punti