Serie C girone B: tris dell’Ascoli a Livorno, pareggio tra Torres e Ternana. I risultati finali e la classifica
Sono appena termite la partite del Sabato pomeriggio del girone B di Serie C. Grande successo dell’Ascoli, che vince per 3-0 in casa del Livorno, tutte nel primo tempo le reti di Curado, Gori e D’Uffizi. Vittoria di misura per il Gubbio, che batte il Bra e sale a 11 punti in classifica. Successo del Carpi in casa della Sanbenedettese, decisivo al 73′ il gol di Cortesi. Pareggi invece nei match Torres-Ternana e Vis Pesaro-Pianese.
Gubbio-Bra 1-0 (57′ Bitonto)
Livorno-Ascoli 0-3 (5′ Curado; 7′ Gori; 38′ D’uffizi)
Pineto-Juventus U23 2-3 (9′ D’Andrea; 33′ Puczka; 35′ Okoro; 57′ Bruzzaniti; 82′ Faticanti)
Sanbenedettese-Carpi 0-1 (73′ Cortesi)
Torres-Ternana 1-1 (43′ Musso; 62′ Dubickas)
Vis Pesaro-Pianese 0-0
LA CLASSIFICA
Arezzo – 12 punti
Ravenna – 12 punti
Ascoli – 11 punti
Gubbio – 11 punti
Pineto – 8 punti
Juventus U23 – 8 punti
Carpi – 8 punti
Campobasso – 7 punti
Ternana – 7 punti
Guidonia – 7 punti
Vis Pesaro – 6 punti
Pianese – 6 punti
Forlì – 6 punti
Sambenedettese – 5 punti
Torres – 5 punti
Pontedera – 4 punti
Perugia – 3 punti
Livorno – 3 punti
Bra – 2 punti
Rimini – -7 punti