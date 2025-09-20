Serie B: la Juve Stabia espugna il Picco, vince il Cesena a Venezia. I risultati finali e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Sono appena terminate le partite del Sabato pomeriggio di Serie B. Grande vittoria della Juve Stabia, che vince in casa dello Spezia per 3 reti a 1, inutile per i liguri il gol dell’ex rosa Edoardo Soleri. Successo esterno anche per il Cesena, che vince per 2-1 e porta a casa i tre punti dal Penzo di Venezia, non basta nel finale il gol di Busio per i padroni di casa che dimezza lo svantaggio. Pareggio per 2-2 invece tra Reggiana e Catanzaro, che si dividono la posta in palio.

 

Reggiana-Catanzaro 2-2 (29′ 78′ Cisse; 36′ Marras, 74′ Lambourde)

Spezia-Juve Stabia 1-3 (2′ Correia; 19′ Carissoni; 59′ Soleri; 61′ Candellone)

Venezia – Cesena 1-2 (54′ Ciervo; 72′ Mangraviti; 83′ Busio)

 

LA CLASSIFICA

Palermo – 10 punti

Cesena – 10 punti

Frosinone – 8 punti

Modena – 7 punti

Juve Stabia – 6 punti

Carrarese – 5 punti

Reggiana – 5 punti

Entella – 5 punti

Südtirol – 5 punti

Venezia – 5 punti

Empoli – 4 punti

Catanzaro – 4 punti

Monza – 4 punti

Avellino – 4 punti

Mantova – 3 punti

Spezia – 3 punti

Pescara – 1 punto

Padova – 1 punto

Bari – 1 punto

Sampdoria – 0 punti

Serie B: la Juve Stabia espugna il Picco, vince il Cesena a Venezia. I risultati finali e la classifica

