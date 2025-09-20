Acr Messina, la curatrice Di Renzo: «Il futuro resta appeso a un filo, servono nuovi investitori»

Il futuro dell’Acr Messina resta in bilico e la priorità è individuare al più presto una nuova proprietà. Lo ha ribadito la curatrice Maria Di Renzo, nominata dal Tribunale, intervenuta in conferenza stampa a Palazzo Zanca insieme al sindaco Federico Basile.

«L’obiettivo è trovare al più presto una nuova proprietà – ha spiegato Di Renzo –. Sono in corso contatti con potenziali investitori, ma permangono dubbi sulla serietà delle proposte». La curatrice ha sottolineato che la vendita avverrà «a evidenza pubblica» e che la procedura sarà accelerata: «Senza un’offerta seria l’esercizio provvisorio non potrà andare avanti all’infinito».

Fondamentale, in questa fase, il supporto del territorio. «Il sostegno della cooperativa e degli sponsor locali è decisivo – ha aggiunto –. Se non avessi avuto almeno un minimo di affidamento sugli investitori, non avrei avviato l’esercizio provvisorio. L’impegno è massimo, per rispetto della città e dei tifosi».

Infine, un passaggio sul piano sportivo: «Ho detto ai giocatori che sono parte integrante di questo tentativo. Risultati positivi potrebbero incoraggiare tifosi e investitori».