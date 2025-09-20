Primavera 2, pesante ko del Palermo: il Bari cala il poker al Pasqualino (0-4)

Esordio casalingo amaro per il Palermo Primavera, sconfitto nettamente 0-4 dal Bari al “Pasqualino Stadium” di Carini nella seconda giornata del campionato di Primavera 2. I rosanero hanno approcciato bene la partita, sfiorando il vantaggio nei primi minuti con De Olivera e Avena, ma i pugliesi hanno tenuto botta e nella ripresa hanno preso in mano la gara.

Dopo lo 0-0 del primo tempo, al 49’ Polito ha sbloccato su rigore, seguito dal raddoppio di Sidibe al 56’. Soldani di testa ha firmato il tris al 76’, mentre al 90’ è arrivato il poker definitivo con Matteo Italia, che ha fissato il risultato sullo 0-4.

Nonostante la sconfitta, la giornata resterà comunque significativa per il settore giovanile rosanero: hanno infatti fatto il loro esordio ufficiale Diego Miccoli e Hugo Amauri, figli d’arte che hanno acceso la curiosità dei tifosi sugli spalti.