ULTIMORA CASSANO | L’ex Roma torna a giocare in Campionato: contratto firmato

Cassano è stato uno dei più grandi talenti italiani.

Negli ultimi anni Antonio Cassano ha portato avanti una vita profondamente diversa da quella da marcatore e fantasista: ritiratosi ufficialmente dal calcio giocato nel 2018, ha costruito una nuova identità da opinionista, personaggio mediatico e uomo dedito ai legami familiari.

Uno dei suoi principali attuali impegni è legato al mondo dei media: Cassano era ospite fisso di trasmissioni come la Bobo TV su Twitch, insieme a colleghi come Vieri, Adani e Ventola. Usa i social, racconta la sua quotidianità, e non disdegna interventi pungenti su allenatori, giocatori e il calcio contemporaneo, mostrando che il suo carattere non si è addolcito molto dopo il ritiro.

Sul piano personale, Cassano ha puntato molto sulla famiglia: la moglie Carolina Marcialis e i due figli rappresentano il centro di gravità della sua vita fuori dal campo. Inoltre ha riscoperto passioni sportive meno agonistiche, come il padel e il calcetto, che lo aiutano a mantenersi in forma, ma anche a restare connesso con lo sport in modo più rilassato.

Cassano ha accolto riflessioni pubbliche sul proprio passato da calciatore: ha parlato apertamente di rimpianti, di occasioni sprecate, in particolare del suo breve periodo al Real Madrid, e ha chiesto scusa più volte per atteggiamenti discutibili durante la carriera. Questo però non gli impedisce di esercitare ancora un ruolo attivo nel dibattito calcistico, alternando nostalgia, critica e humour, mostrando che il suo rapporto col calcio non si è mai spezzato del tutto.

Due Cassano, due storie diverse

Negli ultimi anni Antonio Cassano ha vissuto una nuova vita fuori dal campo, tra media, famiglia e riflessioni sul suo passato da talento controverso. Claudio Cassano, al contrario, è solo all’inizio del suo percorso e il suo nome inevitabilmente richiama paragoni con l’ex fantasista barese, pur senza alcun legame di parentela. Se Antonio è diventato simbolo di genio e sregolatezza, Claudio vuole imporsi con lavoro, continuità e crescita graduale.

Dopo la parentesi negli Stati Uniti con i Chicago Fire II, chiusa con 10 gol e 10 assist, Claudio ha scelto il Lugano per scrivere un nuovo capitolo. La Svizzera è sempre più terra di opportunità per i giovani italiani e il classe 2003 punta a sfruttare questa chance per maturare e avvicinarsi al grande calcio europeo, seguendo il cammino di chi prima di lui è riuscito a tornare protagonista in Serie A.

Presente e futuro a confronto

Se Antonio oggi commenta e giudica il calcio con la libertà che l’ha sempre contraddistinto, Claudio deve ancora guadagnarsi un posto stabile tra i professionisti. Due traiettorie opposte ma accomunate dalla passione per il pallone e da un cognome che richiama talento e creatività.

Il futuro di Claudio è ancora tutto da scrivere: il Lugano sarà il banco di prova per dimostrare che non si tratta solo di un “altro Cassano”, ma di un giovane con qualità proprie, pronto a lasciare un segno personale nel panorama calcistico europeo.