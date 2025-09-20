Palermo, ripresa la preparazione: scarico per chi ha giocato col Bari, lavoro atletico per il resto del gruppo

TORRETTA – Dopo il successo casalingo sul Bari, il Palermo di Filippo Inzaghi è tornato stamattina ad allenarsi al centro sportivo di Torretta, iniziando la preparazione in vista della prossima sfida esterna contro l’Udinese.

La seduta odierna è stata differenziata in base al minutaggio della gara contro i biancorossi. Lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo ieri al “Barbera”, mentre il resto del gruppo ha sostenuto un programma atletico mirato con esercizi di forza e cambi di direzione.

A chiudere l’allenamento, spazio alla tattica con una esercitazione 4 contro 4 sul possesso palla e una partitella a campo ridotto, utile per mantenere intensità e ritmo.

La squadra proseguirà nei prossimi giorni la preparazione per la trasferta di Udine, con Inzaghi attento a gestire condizione fisica e concentrazione di un gruppo in crescita.