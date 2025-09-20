Le Douaron: «Gol magico al Barbera, i tifosi rosanero sono incredibili»

PALERMO – Serata da incorniciare per Julien Le Douaron, autore del gol che ha spianato la strada al 2-0 del Palermo sul Bari al “Barbera”. Intervistato dai microfoni ufficiali del club, l’attaccante francese ha raccontato le emozioni vissute in una cornice da oltre 32 mila spettatori.

«È stata una bellissima serata per la squadra e per tutti i nostri tifosi – ha dichiarato Le Douaron –. Aspettavo questo gol e sono felice di aver aiutato l’équipe a vincere».

Sul boato della curva nord: «È una grande emozione, l’ambiente è incredibile. Segnare qui al Barbera è sempre magico, spero che sia solo il primo di una lunga serie».

Le Douaron ha poi parlato del lavoro di Pippo Inzaghi: «Il mister dice spesso che ci sono due partite in una: quella dei titolari e quella dei subentrati. Questa volta i cambi hanno fatto la differenza, e sono felice di aver risposto presente».

Infine, uno sguardo al futuro: «Il mister mi dà molta fiducia, io cerco di dare sempre il massimo. Ora ci aspetta un impegno importante contro una squadra di Serie A: andremo lì per vincere e per qualificarci al turno successivo».