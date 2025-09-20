Bari, riflessioni su Caserta dopo la sconfitta di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Inizio di campionato difficile per il Bari, che ieri sera in casa del Palermo ha subito la terza sconfitta in quattro partite . I galletti hanno collezionato soltanto un punto in questi primi quattro match, occupando al momento l’ultimo posto nella classifica di Serie B.

Ovviamente, non poteva che finire sul banco degli imputati il mister dei biancorossi, Fabio Caserta. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero in corso delle riflessioni in casa Bari su mister Caserta, a cui viene imputato di non esser riuscito dopo il suo arrivo a dare un identità e dei risultati alla squadra.

