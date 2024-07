Palermo, pomeriggio libero a Manchester: Brunori, Gomes e Di Mariano visitano noto shop della città (FOTO)

Continua la preparazione per i rosanero al CFA di Manchester. Quest’oggi, però, i calciatori guidati dal nuovo tecnico Alessio Dionisi hanno svolto la sessione d’allenamento soltanto di mattina, godendo di un pomeriggio in relax. In particolar modo Brunori, Gomes e Di Mariano, hanno visitato un noto shop della città che vende articoli sportivi. Lo stesso negozio ha poi pubblicato un post con i rosanero:

