TMW: “Sampdoria, tutto risolto per Tutino. Il giocatore ha firmato”

L’ex attaccante rosanero, Gennaro Tutino, riparte dalla Sampdoria. Come riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, infatti, dopo i rallentamenti di natura burocratica legata agli avvocati del club blucerchiato per via delle modalità contrattuali che avevano rallentato l’operazione, tutto sembra essere stato superato.

Il centravanti, in arrivo dal Cosenza, ha firmato un contratto che lo legherà al club blucerchiato per i prossimi quattro anni. Tutino, già domani, raggiungerà in ritiro mister Pirlo e i suoi nuovi compagni.