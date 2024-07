De Rossi organizza lo scambio della vita: Roma-Torino, volo andata e ritorno | Capolavoro giallorosso

Roma-Torino, De Rossi propone lo scambio tra i due club: il suo pupillo può vestire finalmente giallorosso.

La Roma finalmente sembra avere dato un’accelerata al suo mercato. Dopo i primi mesi d’estate infatti in cui giallorossi sembrava un vero cantiere aperto, tra i tanti punti interrogativi della rosa di Daniele De Rossi, adesso dopo i primi colpi in sordina il club sta iniziando a pianificare una strategia che sta anche riscuotendo un buon successo a livello di ambiente.

I tifosi infatti sembrano eccitati all’idea di abbracciare i nomi che in questo momento stanno circolando in chiave Roma, tra tutti sicuramente il vicinissimo Soule pronto ormai a firmare, ma anche Dovbyk potrebbe arrivare nelle prossime ore nella capitale.

Anche per quanto riguarda la difesa Daniele De Rossi ha idee molto chiare. in queste ore infatti stanno tra polando notizie riguardanti uno scambio di calciatori che potrebbe coinvolgere il Torino.

Roma, scambio in difesa

La difesa dei reparti a subire più trasformazioni. Detto di un centrocampo con tante certezze e di un attacco in via di rivoluzione, il reparto difensivo è quello che al momento pare sia dando più pensieri a Ghisolfi.

Ci sarà da intervenire sia sui centrali che sulle fasce e da decidere definitivamente chi partirà e chi rimarrà. Uno dei profili che piace tanto alla società e l’ex interista Bellanova, che ha culminato l’ottima stagione con il Torino con la convocazione a euro 2024 da parte di Spalletti. Ecco cosa potrebbe mettere sul tavolo la Roma per arrivare al terzino.

Roma, idea scambio per Bellanova

A 24 anni di età della nuova è pronto per il salto definitivo di qualità. Dopo essere stato uno dei comprimari nella stagione che aveva portato l’Inter in finale di Champions League e avere messo anche minuti nella gara contro il Manchester City, Bellanova non era stato riscattato dei neri azzurri per poi accasarsi al Torino.

Finito nel minimo di tante società la Roma vorrebbe arrivare ad acquistarlo in estate per rinforzare la difesa, ma la sua valutazione di 15 milioni di euro spaventa il club. Ecco perché i giallorossi potrebbero proporre uno scambio con il laterale Nicola Zalewski. Il giocatore sarebbe uno dei sacrificabili della rosa, a questo punto si attende una risposta dal Torino per capire se i granata possono apprezzare o meno questo tipo di accordo