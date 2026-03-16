Palermo, Pohjanpalo MVP di febbraio in Serie B: premiato prima della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49) pohjanpalo

Joel Pohjanpalo continua a dominare la scena in Serie BKT. L’attaccante del Palermo è stato premiato come MVP del mese di febbraio, riconoscimento ufficiale ideato da BKT, title sponsor del campionato, e assegnato dalla Lega Serie B. Per il centravanti finlandese si tratta della seconda volta in questa stagione e della settima nelle ultime quattro annate, un ulteriore record personale che conferma il suo impatto nel torneo cadetto.

Il premio verrà consegnato all’attaccante rosanero prima del calcio d’inizio di Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata di Serie BKT, durante il cerimoniale pre-partita allo stadio Renzo Barbera.


Il riconoscimento viene assegnato sulla base delle votazioni espresse da giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, dai dati forniti da Stats Perform e dal contributo del creator sportivo Edoardo Romero.

I numeri Opta del mese di febbraio confermano il dominio dell’attaccante del Palermo. Pohjanpalo è stato il giocatore che ha segnato più gol in Serie B nel periodo, con cinque reti. Se si allarga il confronto ai cinque principali campionati europei e alle rispettive seconde divisioni, soltanto Famara Diédhiou del Clermont (7 gol) e Harry Kane del Bayern Monaco (8) hanno fatto meglio.

Tra questi marcatori, però, soltanto Diédhiou presenta una percentuale realizzativa superiore: 50% contro il 42% del finlandese.

Pohjanpalo si è rivelato inoltre infallibile dal dischetto: due rigori calciati e due trasformati nel mese di febbraio, primato condiviso tra i bomber dei campionati europei.

Il numero 20 rosanero si è distinto anche per continuità realizzativa. Nessun calciatore, nei cinque maggiori campionati europei e nelle relative seconde divisioni, ha segnato in più partite diverse nel periodo rispetto a lui: quattro gare a segno su cinque disputate, dato condiviso con Diédhiou, Sergio Arribas, Harry Kane e Benjamin Sesko.

Nel Palermo, Pohjanpalo è stato anche il riferimento offensivo assoluto:

12 conclusioni tentate

5 tiri nello specchio

14 palloni giocati in area avversaria

Il settimo trofeo MVP della sua esperienza in Serie B rappresenta l’ennesima conferma della continuità del centravanti finlandese. Con 20 gol in 30 presenze stagionali e 5 assist, Pohjanpalo si candida seriamente alla conquista del secondo Premio Pablito della carriera, riconoscimento assegnato al miglior marcatore del campionato.

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