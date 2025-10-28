Palermo, la Chiesa di San Paolo Apostolo si illumina di rosa: il Pink Spot n°6 brilla a Borgo Nuovo

Il viaggio dei Pink Spots del Palermo F.C. fa tappa a Borgo Nuovo, dove la Chiesa di San Paolo Apostolo si è illuminata di rosa per diventare il Pink Spot n°6. Un luogo simbolico, chiuso da anni ma ancora vivo grazie alla forza e alla solidarietà della sua comunità, che rappresenta perfettamente lo spirito di resistenza e coraggio che il club vuole celebrare nei suoi 125 anni di storia.

Proprio qui, qualche anno fa, il Palermo aveva attivato 14 borse di studio per sostenere i sogni dei ragazzi di famiglie in difficoltà, finanziate grazie alle donazioni raccolte durante la campagna abbonamenti.

Con questa iniziativa, il club continua a mantenere viva la sua missione sociale: accendere luci dove c’è più bisogno di fare squadra, portando i colori rosanero nei quartieri che più rappresentano il cuore e la resilienza di Palermo.