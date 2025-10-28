Palermo-Monza, la sfida dei 31 anni dopo: ecco dove vederla in TV e chi la commenterà

Il “Renzo Barbera” si prepara ad accendere i riflettori per Palermo-Monza, big match della 10ª giornata di Serie B. Una sfida che torna a disputarsi nel campionato cadetto dopo 31 anni e 145 giorni dall’ultima volta: era il 5 giugno 1994, quando i rosanero si imposero 1-0.

Questa sera, alle 20:30, le due squadre scenderanno in campo con obiettivi diversi ma con la stessa ambizione: il Palermo vuole rialzarsi dopo la sconfitta di Catanzaro e difendere l’imbattibilità casalinga, mentre il Monza punta a consolidare il sorpasso in classifica e centrare la seconda vittoria esterna del campionato.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, con la telecronaca affidata a Edoardo Testoni. Il match sarà disponibile anche su Prime Video e OneFootball, piattaforme che trasmettono l’intera Serie BKT in simulcast.

Inoltre, la sfida sarà visibile anche su LaB Channel, con la telecronaca di Alessandro Rimi, che seguirà il match con particolare attenzione anche agli sviluppi della contemporanea gara di Reggio Emilia.

Un appuntamento dal sapore speciale, non solo per la posta in palio ma anche per il ritorno di una storica rivalità dopo oltre tre decenni.