Aquilani: «La vittoria contro il Palermo ci ha liberato, ora vogliamo continuità»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Dopo la tanto attesa prima vittoria in campionato contro il Palermo, il Catanzaro vuole dare continuità ai propri risultati e confermare i progressi mostrati nella sfida del “Ceravolo”. Domani, al “Danilo Martelli”, i giallorossi di Alberto Aquilani affronteranno un Mantova in piena fiducia, in una gara che si preannuncia intensa e di alto livello tecnico.

Alla vigilia del match, l’allenatore del Catanzaro ha sottolineato quanto il successo sui rosanero abbia rappresentato una svolta mentale per la squadra: «Sicuramente, dopo una bella vittoria, vogliamo proseguire su questa strada. Per riuscirci servirà una partita matura sotto tutti i punti di vista. La vittoria è un toccasana: ci alleniamo e giochiamo sempre per conquistare i tre punti, ma non ci stavamo riuscendo e questo ci pesava. Il successo contro il Palermo deve aiutarci a scrollarci di dosso un po’ di negatività e darci la consapevolezza che per vincere servono equilibrio, attenzione, compattezza e spirito di sacrificio».

Per Aquilani, il vero salto di qualità passa soprattutto dalla mentalità: «Credo che sia l’atteggiamento di chi scende in campo e di chi subentra a fare la differenza. Il modulo è una conseguenza, dipende dai momenti e dalle esigenze della partita».

Il tecnico giallorosso guarda con rispetto al Mantova, avversario capace di proporre un calcio propositivo e simile per filosofia: «Siamo due squadre che amano giocare e tenere il pallone, ma non penso che sia il possesso palla a determinare il risultato. Ciò che farà la differenza sarà l’atteggiamento e la gestione della gara in tutte le sue fasi».

Ultimissime

Palermo-Monza, la sfida dei 31 anni dopo: ecco dove vederla in TV e chi la commenterà

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Aquilani: «La vittoria contro il Palermo ci ha liberato, ora vogliamo continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Palermo, spunta la maglia dei 125 anni: possibile utilizzo unico contro il Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Entella, Bariti: «Con il Frosinone match difficile, ma è arrivato il momento di fare punti fuori casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Verso Spezia-Padova, Andreoletti: «Non sottovalutiamo l’avversario, in B se sbagli mezza volta ti puniscono»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025