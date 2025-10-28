Aquilani: «La vittoria contro il Palermo ci ha liberato, ora vogliamo continuità»

Dopo la tanto attesa prima vittoria in campionato contro il Palermo, il Catanzaro vuole dare continuità ai propri risultati e confermare i progressi mostrati nella sfida del “Ceravolo”. Domani, al “Danilo Martelli”, i giallorossi di Alberto Aquilani affronteranno un Mantova in piena fiducia, in una gara che si preannuncia intensa e di alto livello tecnico.

Alla vigilia del match, l’allenatore del Catanzaro ha sottolineato quanto il successo sui rosanero abbia rappresentato una svolta mentale per la squadra: «Sicuramente, dopo una bella vittoria, vogliamo proseguire su questa strada. Per riuscirci servirà una partita matura sotto tutti i punti di vista. La vittoria è un toccasana: ci alleniamo e giochiamo sempre per conquistare i tre punti, ma non ci stavamo riuscendo e questo ci pesava. Il successo contro il Palermo deve aiutarci a scrollarci di dosso un po’ di negatività e darci la consapevolezza che per vincere servono equilibrio, attenzione, compattezza e spirito di sacrificio».

Per Aquilani, il vero salto di qualità passa soprattutto dalla mentalità: «Credo che sia l’atteggiamento di chi scende in campo e di chi subentra a fare la differenza. Il modulo è una conseguenza, dipende dai momenti e dalle esigenze della partita».

Il tecnico giallorosso guarda con rispetto al Mantova, avversario capace di proporre un calcio propositivo e simile per filosofia: «Siamo due squadre che amano giocare e tenere il pallone, ma non penso che sia il possesso palla a determinare il risultato. Ciò che farà la differenza sarà l’atteggiamento e la gestione della gara in tutte le sue fasi».